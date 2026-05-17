神戸ストークスが2度目のB2プレーオフ制覇…福島との打撃戦を制し、Bリーグ開幕イヤー以来の頂点へ

5月17日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」FINAL GAME2が行われ、神戸ストークス（第1シード）が109－93で福島ファイヤーボンズ（第3シード）に勝利し、“開幕イヤー”の2016－17シーズン以来2度目となるB2プレーオフ優勝を果たした。

試合序盤から互いに点を取り合う展開となるなか、神戸はヨーリ・チャイルズが第1クォーターだけで12得点を奪う活躍を見せ、上回り30－25でこのクォーターを終えた。第2クォーター開始直後から、八村阿蓮の3ポイントシュートをきっかけにして10－0のランを炸裂させ主導権を握り、61－49と12点リードで試合を折り返した。

後半に入ると一進一退の攻防が続くなか、神戸はルーク・メイとチャイルズを中心に得点を重ね86－67とリードを広げて最後の10分間を迎えた。最終クォーターでも追いつくことは許さず、今シーズン限りでの引退を表明している谷直樹が3ポイントを最後に決めて、神戸が109－93で勝利。第1シードの貫禄を見せた。

勝利した神戸は、チャイルズが33得点14リバウンド、寺園脩斗が19得点10アシストでともにダブルダブルを達成。メイが29得点、八村が10得点を記録した。一方で敗れた福島は、ジャック・ナンジが38得点12リバウンド、中野司が13得点をマークするも及ばなかった。

■試合結果



神戸ストークス 109－93 福島ファイヤーボンズ



神戸｜30｜31｜25｜23｜＝109



福島｜25｜24｜18｜26｜＝93



自らの引退に華を添えたMr.ストークス・谷直樹💐

福島との激闘を制し、神戸がB2最後の王者に輝く！@STORKS_OFFICIAL

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 17, 2026

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