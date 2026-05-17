◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA（17日、東京ドーム）

巨人がわずか1点のリードを守り切り、完封勝利。これで勢い止まらぬ6連勝としました。

この日の先発マウンドにあがったのはドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手。初回からヒットや四球でランナーを背負うも、後続を併殺打に取るなどで無失点に抑えます。すると、すぐさま打線が奮起。対する先発・石田裕太郎投手の前に、先頭・平山功太選手がヒットで出塁すると、1アウトから本日27歳のバースデーを迎えた泉口友汰選手も3試合ぶりのヒットを放ちました。その後2アウトまで追い込まれるも、6試合ぶりのスタメン起用・岸田行倫選手が先制タイムリー。1点を先取します。

援護をもらった竹丸投手は、2回から2イニング連続で三者凡退。4回には先頭・度会隆輝選手に2塁打を浴びるも、後続を断ち切りました。しかし5回からは度々のピンチ。1アウトから連打を浴び、送りバントで2アウト2、3塁とされました。それでも後続をショートゴロとし無失点。6回にも先頭からの四球とヒットで無死1、2塁とされる場面が生まれましたが、2アウトまで追い込むと、味方の好守備にも助けられ、得点を許しませんでした。

巨人打線は2回以降も足を絡めた攻撃などで好機をつかむも、追加点とはならず。それでも強力リリーフ陣が好投を見せ、7回を田中瑛斗投手、8回を大勢投手と無失点で抑えます。9回のマウンドには3連投となったマルティネス投手があがると、四球でのランナーを背負うも、無失点。初回の1点を守り切り巨人が勝利しました。

これで竹丸投手は5勝目。セ・リーグ5球団からそれぞれ1勝ずつをマークしています。