ＪＲ東海は、長野―名古屋駅間を結ぶ中央線特急「しなの」に新型車両「３８５系」を導入する。

１２日には量産先行車（８両編成）が愛知県春日井市で報道陣に公開された。「アルプスを翔（か）ける爽風（そうふう）」をイメージした外観と色鮮やかな内装が特徴で、デッキでは伝統工芸品の展示を楽しめる。カーブの乗り心地を向上させる新たな制御技術も搭載した。２０２９年度をめどに導入される。（金沢ひなた）

現行の「３８３系」は１９９５年にデビュー。しなのは、急カーブが多い山間部を走るため、独特の揺れで乗り物酔いする人も多い。振り子で車両を傾けることで乗り心地を落とさずに国内最速でカーブを走れる性能を持つ。だが、老朽化により車両の更新が必要となっていた。

伝統工芸品展示

新車両では、現行の車両と同じく先頭車両で前面展望を楽しめるようにした。

車内は普通車とグリーン車を用意し、木目調のデザインが特徴となっている。普通車は木曽の森林をイメージした緑の座席で、グリーン車は壁面に岐阜県の美濃焼を装飾し、長野県花のリンドウや北アルプスの朝焼けをイメージしたオレンジや紫などのグラデーションを施した座席となっている。全座席にコンセントを設置した。

デッキには、美術館のように伝統工芸品を展示する「ナノミュージアム」を設置。南木曽ろくろ細工や木曽漆器などが楽しめ、乗りながら沿線地域の文化を感じられる。

揺れ最小限に

新車両の大きな特徴の一つが、カーブの揺れを最小限に抑える「次世代振り子制御技術」を備える点だ。

現行の車両では、雨や落ち葉などで車輪が滑る際に、振り子を動かすタイミングにずれが生じる課題があった。一方で、新車両では車両の傾きを検知する「ジャイロセンサー」で車両とカーブの位置関係を常に監視し、より正確な位置で振り子を動かせるようになる。

現行の車両に新車両の技術を搭載して試走したところ、乗り心地評価指数が約１５％改善した。ＪＲ東海によると、「個人差があるものの、走行中に立って歩くと感じる横揺れをほぼ感じなくなる程度にまで快適性が高まる」という。

ＪＲ東海東海鉄道事業本部の清水吾郎・車両部長は「車両に地域性のあるデザインをふんだんに盛り込んでいる。乗車する楽しみ自体を感じてほしい」と話していた。