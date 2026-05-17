レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影会の水着ショットを投稿した。

「来てくれてありがとう 今年初のプール撮影会 大阪でした」とつづり、衝撃的デザインの白いハイレグビキニ水着ショットを公開した。

トップスからバストがあふれ出そうな姿で「真夏でした でも楽しかったよーん ファンの方に買ってもらったアイス美味しかったなぁ、暑すぎて2回食べたよ 大阪の方にも沢山好きになって貰えますように」と感謝。巻き髪ツインテールのオフショットもアップし「東京の久しぶりの団体撮影会は6／14（日）です いちばんえちえちなのでぜひ」と呼びかけた。

さらに「そいえば、首の黒い紐が切れちゃったの どっきり」とハプニングがあったことも明かした。

ファンやフォロワーからも「コレまたカワイイですネ」「水着も巻髪ツインテも最強可愛い」「下乳セクシー」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。4月29日には3rdDVD「甘美な誘惑」発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。