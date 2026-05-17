女子プロレス「スターダム」１７日後楽園大会アーティスト・オブ・スターダム選手権は、王者組の極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波（２９）＆吏南（１９）＆フキゲンです★が、挑戦者組「ＳＴＡＲＳ（スターズ）」の羽南（２１）＆飯田沙耶（２８）＆向後桃を下しＶ４に成功した。

４月横浜大会では小波が羽南に敗れワンダー王座を失冠するなど両軍は抗争を深めている。試合はやはりヘイトが、介入攻撃の嵐でリングは混沌に陥った。

小波は羽南からセブンティーンで丸め込まれるがフキゲンがレフェリーの足を引き妨害。飯田と向後は吏南とフキゲンが排除し、数的優位を築くと羽南に３人がかりで合体フェイスクラッシャーを発射した。さらに小波は羽南の顔面を蹴り上げてファイナル・ランサーに捕獲。タップアウトでの勝利を奪った。

試合後は、小波が羽南をイスで殴打して追い打ちをかける。マイクを握ると「おい羽南、心も腕もボロボロだな」と高笑い。「とどめは来週、ビーが刺してくれることだろう。お前のチャンピオンロードもスターズもジ・エンドだ」と２３日、愛知大会で羽南のワンダー王座への挑戦を控えるヘイトのビー・プレストリーへ期待をかけた。

その後リングには「ゴッズアイ（ＧＥ）」の壮麗亜美＆妃南＆レディ・Ｃ、「ミ・ヴィダ・ロカ（ＭＶＬ）」の鉄アキラ、「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」のなつぽい＆水森由菜＆さくらあやが同時に挑戦表明。吏南の提案により、２３日・愛知大会でのアーティスト王座への次期挑戦権をかけた３ＷＡＹ戦が決定的となった。