ライルズが9秒95で優勝

陸上のセイコーゴールデングランプリは17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、男子100メートルはノア・ライルズ（米国）が9秒95（追い風0.6メートル）で優勝した。スタートで出遅れながら10秒を切る貫禄のレース。日本勢のトップは10秒15で4位の桐生祥秀（日本生命）だった。

桐生は2024年パリ五輪王者、ライルズの隣の6レーンで駆けた。

仕切り直しとなったスタート。リアクションタイム0秒111という鋭いスタートで飛び出したが、中盤以降、ライルズの爆発力に屈した。

今季初めての100メートルで、タイムは10秒15。「あんまりじゃないですか。0秒2も（差が）あいてしまったので」とライルズに決定的な差をつけられ、満足感はなかった。

隣で駆けたからこそ、分かったことがある。「グッ、グッていうスピードの乗りが、そこが世界との差を感じた」と振り返った。

2017年に9秒98を出してから9年。今年は9秒8台突入も視野に入れている。従来よりストライドを大きくしたスタートは「良かった」とし、「中盤のパワーのところはもっと練習をしないといけない」と気合を入れていた。



（THE ANSWER編集部）