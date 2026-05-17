10秒15で4位の桐生祥秀、貫禄Vライルズに脱帽「世界との差を感じた」 改善中スタートには手応え【セイコーGGP】
ライルズが9秒95で優勝
陸上のセイコーゴールデングランプリは17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、男子100メートルはノア・ライルズ（米国）が9秒95（追い風0.6メートル）で優勝した。スタートで出遅れながら10秒を切る貫禄のレース。日本勢のトップは10秒15で4位の桐生祥秀（日本生命）だった。
桐生は2024年パリ五輪王者、ライルズの隣の6レーンで駆けた。
仕切り直しとなったスタート。リアクションタイム0秒111という鋭いスタートで飛び出したが、中盤以降、ライルズの爆発力に屈した。
今季初めての100メートルで、タイムは10秒15。「あんまりじゃないですか。0秒2も（差が）あいてしまったので」とライルズに決定的な差をつけられ、満足感はなかった。
隣で駆けたからこそ、分かったことがある。「グッ、グッていうスピードの乗りが、そこが世界との差を感じた」と振り返った。
2017年に9秒98を出してから9年。今年は9秒8台突入も視野に入れている。従来よりストライドを大きくしたスタートは「良かった」とし、「中盤のパワーのところはもっと練習をしないといけない」と気合を入れていた。
（THE ANSWER編集部）