クレイケアブランド「CLAYGE（クレージュ）」が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーション限定デザイン商品を、5月8日（金）から数量限定で発売している。

「CLAYGE」からシナモロールの限定デザインアイテムが数量限定で発売中

パッケージに、シナモロールが看板犬として活躍するカフェと雲が広がる大空のイメージがデザインされたヘアケア・スキンケアアイテムが、合計4種類登場している。

「シャンプー＆トリートメント SR シナモロール 限定デザインセット」（500mL×2・トライアル2包付き・3080円）は、クレイ配合で地肌の汚れや皮脂を吸着除去するノンシリコンシャンプーと、Wケラチン配合でダメージを補修するトリートメントのセット。「ミネラルリペアオイル スムース シナモロール 限定デザイン」（120mL・1540円）は、2種類のミネラル配合で乾燥した髪を内外からうるおいケアするヘアオイルになっている。

「シャンプー＆トリートメント SR シナモロール 限定デザインセット」（500mL×2・トライアル2包付き・3080円）

「ミネラルリペアオイル スムース シナモロール 限定デザイン」（120mL・1540円）

クレイ配合でうるおいを守りながら汚れをオフする「モイスチャライジング クレンジングバーム シナモロール 限定デザイン」（95g・1760円）と、Wクレイと炭、酵素の力で毛穴の奥の汚れまで吸着除去する「ポアスムージング クレンジングバーム ブラック シナモロール 限定デザイン」（95g・1760円）もラインアップしている。

「モイスチャライジング クレンジングバーム シナモロール 限定デザイン」（95g・1760円）

「ポアスムージング クレンジングバーム ブラック シナモロール 限定デザイン」（95g・1760円）

全商品に、アールグレイの紅茶をベースに甘さのニュアンスを添えたシナモロールコラボ限定フレグランスが使用されている。

CLAYGEのシナモロールとのコラボレーション限定デザイン商品は、5月8日（金）から全国のバラエティショップ・一部ドラッグストアで発売中。数量限定で、価格はすべて税込み。