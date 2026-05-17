「通勤服が足りない、、」→【GU】でOK♡ 40・50代が選びたい「優秀パンツ」

通勤にも穿けるボトムスを買い足したいけれど、出費は抑えたい。そんなミドル世代におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】でゲットできる2,000円台のきれいめパンツ。美シルエットとストレッチ性をあわせ持ち、きちんと見え & 楽ちんが叶いそう。おしゃれさんの着こなしも参考にしてみて。

通勤の相棒にしたいきれいめワイドパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

ウエストにタックを施して、ゆとりのあるシルエットに仕上げたワイドパンツ。センタープレス入りできちんと見えが狙えます。ストレッチ性のある素材で動きやすく、ウエストの後ろはゴム入りで楽に穿けそう。かっちりとしたシャツでハンサムに決めたり、ブラウスで甘めに振ったり、幅広いコーデで活躍する予感。

甘さをひとさじ加えてこなれ感アップ

@mario_dozonoさんは、こなれ感のあるレイヤードスタイルを提案。プルオーバーのインナーにフリルのキャミソールを仕込むことで、大人っぽさの中にさり気ない甘さをプラス。ゆったりめのトップスと合わせても、絶妙なシルエットのパンツが好バランスな着こなしに導いてくれます。足元はリボン付きシューズでフェミニンに寄せるのも良し、スニーカーでカジュアルに仕上げるのもおすすめ。

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※こちらの記事ではGU、@mario_dozono様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。