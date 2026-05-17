約15kg増量で“狂気”オーラの福士蒼汰 オム・ギジュンとの“凶悪”シーンの新映像解禁 映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』
俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、ヴィランとして本作に君臨する最狂の犯罪集団、福士蒼汰演じる村田蓮司と、オム・ギジュン演じるキム・フンの“圧倒的バイオレンスシーン”を詰め込んだキャラクター紹介映像が解禁となった。
【動画】福士蒼汰＆オム・ギジュン、大暴れ！“犯罪集団”キャラ紹介映像
本作の役作りのために、約15kgの増量に挑み、そのパンプアップした肉体が公開されるとテレビやSNSで大きな話題を呼んだ福士蒼汰。今回解禁された本映像では、“血まみれ”で闇に堕ちた目つきの村田蓮司が放つ「俺は何やっても許される」という尋常ならざる強烈なセリフが冒頭から飛び出す。大きな体躯から異様な迫力を醸し出し、大量の釘を相手の口に無理やり捻じ込むシーンや、「ヤクザってのは大したことねえな」と日本刀を振り上げる様子、さらに主人公・相葉四郎（水上恒司）をドアごと粉砕するほどの勢いで投げ飛ばす場面など、自ら“無法者”を自認する最狂のバイオレンスアクションシーンが切り取られている。
一方、手の平大はあろうかというナイフを相手の頭蓋に躊躇なく突き立てる、目を覆いたくなるような衝撃シーンを繰り出すオム・ギジュン演じるキム・フンも登場。涼し気な顔でナイフを片手に容赦なく敵を追い込んで切り刻み、警察に対しては「クソ野郎」とあおるせりふを吐き捨てる、韓国からやってきた悪逆非道のヴィランのシーンとなっている。
新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東方神起・ユンホ）が、強烈な悪人集団に立ち向かうことになる。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。
【動画】福士蒼汰＆オム・ギジュン、大暴れ！“犯罪集団”キャラ紹介映像
本作の役作りのために、約15kgの増量に挑み、そのパンプアップした肉体が公開されるとテレビやSNSで大きな話題を呼んだ福士蒼汰。今回解禁された本映像では、“血まみれ”で闇に堕ちた目つきの村田蓮司が放つ「俺は何やっても許される」という尋常ならざる強烈なセリフが冒頭から飛び出す。大きな体躯から異様な迫力を醸し出し、大量の釘を相手の口に無理やり捻じ込むシーンや、「ヤクザってのは大したことねえな」と日本刀を振り上げる様子、さらに主人公・相葉四郎（水上恒司）をドアごと粉砕するほどの勢いで投げ飛ばす場面など、自ら“無法者”を自認する最狂のバイオレンスアクションシーンが切り取られている。
新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東方神起・ユンホ）が、強烈な悪人集団に立ち向かうことになる。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。