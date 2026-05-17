手作りカッパが似合いすぎてしまった豆柴の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破し、「幼稚園児のお遊戯会ｗｗ」「素晴らしい」「愛情ブランドですねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雨の日、散歩に行くため『犬に手作りカッパを着せた』結果→思った以上に『似合っている光景』】

即席カッパが似合いすぎ♡

TikTokアカウント「mamesibanodon」の投稿主さんは、豆柴『どん』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

雨もお洋服も大嫌いだというどんちゃん。この日は、雨の日のお散歩へ行くため、投稿主さんが「ある作戦」を決行したそうです。それは、パン屋さんでもらった黒いビニール袋を使った、お手製カッパ♪

ビニールに穴を開け、どんちゃんの体をすっぽり覆うスタイルにしたのだとか。さらに後ろからは、尻尾だけがぴょこんと飛び出しており、その姿がなんともシュールで可愛らしかったそうです。本人は少し納得いっていない様子だったものの、サイズ感は意外にもぴったり。即席とは思えない完成度に、思わず感嘆してしまいます。

嫌すぎて完全フリーズ！？

お散歩中のどんちゃんは、投稿主さんに話しかけられるたびピタッと立ち止まり、じーっとアイコンタクト。「これ、本当に必要…？」と確認していたのかもしれません。

黒いカッパ姿はとっても似合っていて可愛かったものの、やはり違和感は大きかったようです。最終的には「もう無理！」と言わんばかりに暴れ始めてしまったとか。

ちなみに家を出る前には、カッパを着せられた瞬間に硬直…。その場から動けなくなってしまっていたそうです。雨の日限定の即席スタイルに戸惑う姿が、なんとも愛おしいワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「最高に素敵な装いですね」「しっぽがぴょっこりしてるの可愛い」「似合っておりますよ！」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「mamesibanodon」には、どんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mamesibanodon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。