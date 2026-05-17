小さくて愛くるしい赤ちゃん犬をお迎えした日から、約3年が経って…。飼い主さんでさえ、想像もできなかった『成長ビフォーアフター』が話題になっているのです。

いったい何があったんだ…！？思わず笑顔になる光景は、記事執筆時点で16万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：毛がツルツルしている子犬を飼った結果→3年後…想像もできなかった『衝撃的な現在』】

小さな赤ちゃん犬をお迎え→3年が経過した結果…

Xアカウント『@okoge0822』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「おこげ」くんの成長ビフォーアフター。

約3年前、飼い主さんと出会いお迎えされたというおこげくん。当時は、片手で抱き上げられるほどに小さく、後頭部の短い毛にまだまだパヤパヤのお耳の毛がとっても可愛い赤ちゃん犬だったそう。

想像もできなかった『成長ビフォーアフター』に反響

それから約3年が経過した現在…立派に成長されたおこげくん。おみ足は力強さを感じさせるほど大きく、短くパヤパヤだった胸元の毛は驚くほどにフサフサのもこもこに。

飼い主さんに見せる白目がチラッと見える上目遣いは変わらないものの、丸みを帯びていたマズルもスッとシャープに伸び、何よりも…後頭部があまりにもパンクなスタイルに大変貌されているといいます。

パンクロッカーさながらのヘアスタイルは、まさに唯一無二の輝きを放っており、飼い主さんの『大爆発』という表現も納得。

静電気で最大限の爆発っぷりを見せたり、強風を味方にして粋なヘアスタイルを実現したり…。

お迎え当時には想像もできなかったまさに変幻自在なおこげくんのヘアスタイルは、多くのユーザーを驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「最初から爆発してたわけではないのか…」「おこげさん、いつから爆発したのかな」「ツルツルも可愛い」「クリクリの目は変わらないですね」「白目があまりにも可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

スタイルは変幻自在！個性溢れる男の子の日常

2022年8月22日生まれのおこげくんは、超がつくほどの甘えん坊な男の子。飼い主さん曰く、成長と共に後頭部がツルツルの毛に覆われたり、胸元や足回りがふっさふさになったりと、そのスタイルはまさに変幻自在なのだそう。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすおこげくんの日常は日々ミニチュアダックスフンドの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@okoge0822」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。