来季こそリヴァプールで真の攻撃性を発揮できる 今季苦しいシーズンを過ごしたフリンポンは「もっと力を発揮できると確信している」
昨季はプレミアリーグを制したが、今季は早々に優勝争いから脱落したリヴァプール。計算外だったのは、豪華新戦力たちが思った以上にフィットしなかったことだ。
右サイドバックではレヴァークーゼンから獲得したジェレミー・フリンポンだ。同じくレヴァークーゼンから獲得したMFフロリアン・ヴィルツと合わせ、ブンデスリーガ制覇に大きく貢献した2人にかかる期待は大きかった。
フリンポンの場合はウイングに入れるほどの攻撃性が持ち味で、退団したトレント・アレクサンダー・アーノルドに代わる攻撃型サイドバックとして期待されていた。
それでもポテンシャルは確かだ。『Anfield Wrap』によると、本人も来季はもっと活躍できるはずだと自信を口にしている。
「まだやれる。もっとね。今季は怪我で欠場する期間もあったけど、自分を信じている。実力だって分かっている。もっと力を発揮できると確信している。今後が楽しみだ。ここはリヴァプールであり、多くのタイトルを争うクラブだ。チームメイトも優秀だし、素晴らしいチームだ」
来季こそはフリンポンの攻撃性を上手く活かしたいところで、アーノルドとは異なる形で右サイドを制圧してほしい。