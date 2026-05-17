FAカップ決勝、チェルシー対マンチェスター・シティの一戦が行われた。



前半序盤はシティがボールを保持する展開となるが、思うように攻め込めず。逆に前半の後半にはチェルシーに勢いが生まれ、ジェイムズ・トラフォードが守るシティゴールを脅かした。



その状況の中、ハーフタイムで手を打ったのはシティ。オマル・マルムシュを下げ、10番ラヤン・チェルキをピッチに送り出した。



この交代で流れを完全に引き戻せたわけではないが、徐々にチェルキから攻撃がスタートするようになる。





すると、71分、右サイドからの攻撃を前進させ、アーリング・ハーランドがクロスを供給。最後はアントワーヌ・セメンヨが技ありのシュートを沈め、先制点を挙げた。そこからは互いに相手ゴールを脅かすも、得点は生まれず。結果0-1でシティがチェルシーを下して22-23シーズン以来のFAカップ優勝を果たした。シティとしてはクリーンシートでの勝利となったが、チェルシー側で見ると、アブドゥコディル・フサノフの守備対応にフラストレーションがたまったサポーターは多いだろうと『THE Sun』は主張している。クサノフはマーク・グエイとCBでコンビを組み、無失点で試合を終えた。ただ、ジョアン・ペドロ、ヨレル・ハトとボックス内で計3度接触しており、どれもファウルは取られなかったが、この判定が物議を醸している。もしPKとなればチェルシーが同点に追い付いていた可能性は高く、クサノフが退場になっていた未来もあっただろう。