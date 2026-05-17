ヤクルトで活躍した野球評論家・古田敦也さんが１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（日曜・午後１時５５分）に出演。恩師・野村克也氏との初対面での強烈な思い出を明かした。

トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた“悔しさ”“涙”“岐路”“家族”“選択”といった人間ドラマに深く迫っていく同番組。

ドラフト候補だった立命館大卒業時に「メガネをかけた捕手なんて…」という理由で指名漏れ。２年後の１９８９年、ヤクルトの２位指名を受け、トヨタ自動車から入団した古田氏。

当時、監督だった野村氏との初対面について聞かれると「当時の入団発表で野村監督は体調悪かったんじゃないですかね。初めて会う時に、なんか黒いグラサンをしてて。僕ら新人があいさつに行ってもブス〜ッとしてて。俺の人生、どうなるんやろう？って思いましたね」と第一印象は良くなかったことを明かした。

１年目のキャンプについても「キャンプのフリーバッティングでみんなバンバン飛ばすし、監督が見てるし、ええカッコウしたいじゃないですか？ そしたら前にあんまり飛ばなかったんですよ。ネットにカシャーンとか当たって」と回顧。

「そうしたら（監督に）『おーい、そんなバッティングだったら、俺はハシでできるぞ』って言われて。これが本当に野村監督にかけてもらった第一声です。初めての会話」と明かすと「言われた瞬間、うまいこと言うなあと思いました。打てないことをハシに例える。バットと同じ木材だから。うまいこと言うわ〜って」と振り返っていた。