ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【結果速報】明治安田J2･J3百年構想リーグ ロアッソ熊本vs鹿児… 【結果速報】明治安田J2･J3百年構想リーグ ロアッソ熊本vs鹿児島 【結果速報】明治安田J2･J3百年構想リーグ ロアッソ熊本vs鹿児島 2026年5月17日 16時50分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節で、ロアッソ熊本はアウェイで鹿児島ユナイテッドFCと対戦し、2対1で敗れました。 次戦は今月23日（土）にアウェイで山口と対戦する予定です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” ベランダで見つけた「ハトの卵」勝手に捨てたら法律違反！？ 市役所に聞いて、正しく処理してみたら意外と… 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 在宅医療, 墓, リハビリ, 工場, 大船, 静岡, 射出成形機, 置床工事, 徳島