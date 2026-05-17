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明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節で、ロアッソ熊本はアウェイで鹿児島ユナイテッドFCと対戦し、2対1で敗れました。

次戦は今月23日（土）にアウェイで山口と対戦する予定です。