5月17日、京都競馬場で行われた12R・4歳上2勝クラス（芝1400m）は、田山旺佑騎乗の7番人気、ビップジーニー（牡5・栗東・松下武士）が勝利した。アタマ差の2着にリアライズ（牡6・栗東・石橋守）、3着にインブロリオ（牝4・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:19.9（良）。

1番人気で吉村誠之助騎乗、ホウオウトランプ（牡5・栗東・池江泰寿）は11着敗退、2番人気で高杉吏麒騎乗、タガノアンファン（牡4・栗東・石坂公一）は、落馬競走中止。

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ゴール前の追い比べ制す

田山旺佑騎乗の7番人気、ビップジーニーが好位から抜け出し、3勝目をマークした。道中は内々でじっくりと脚を溜め、直線ではしぶとく差し脚を発揮。ゴール前の激しい追い比べを制し、最後は競り勝った。なお、高杉吏麒騎乗のタガノアンファンは4コーナーで落馬するアクシデントがあり、競走を中止している。

ビップジーニー 17戦3勝

（牡5・栗東・松下武士）

父：サトノアラジン

母：ムーンライトダンス

母父：Sinndar

馬主：鈴木邦英

生産者：ノーザンファーム