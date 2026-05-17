モデルで俳優の大原優乃さんが5月16日、インスタグラムを更新し、沖縄でのドライブの様子を公開しました。



【写真を見る】【 大原優乃 】 沖縄でレンタカードライブ 「相変わらずドライブ好きです」 サングラス姿の運転席ショットやビーチでの笑顔に絶賛の声





大原さんは「お仕事で沖縄へ」と投稿。撮影の休日に、マネージャーとレンタカーを借り、雨の中をドライブしたことを報告しました。「相変わらずドライブ好きです」と記しており、ドライブを楽しんでいる様子が伝わります。







投稿には複数の写真が添えられています。車は「FIAT（フィアット）」のレンタカーで、クリーム色の内装と赤いパネルが特徴的なデザインです。





大原さんは白いTシャツとデニム姿で運転席に座り、黒いサングラスをかけた笑顔の写真を披露しました。サンルーフが開いた車内からは、穏やかな海と橋が見渡せる沖縄らしい景色が広がっています。







また、ビーチでの写真も公開されており、白いハート形の飾りが付いたブランコに座る様子や、エメラルドグリーンの海を背景に両腕を大きく広げたポーズ、砂浜で頭を両手で覆いながら満面の笑みを浮かべるショットなども収められています。遠くに長い橋が架かる海岸の景観が印象的です。







この投稿に「白Tにデニム王道だけど、個性出てて良いですね」「運転を楽しんでねぇ〜」「沖縄でフィアット借りたんや」「フィアットでドライブ最高ですね！」などの声が寄せられています。









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