「抱きしめなきゃ！！」佐久間大介、岩本照の33歳誕生日を祝福！ 「えっ 裏でもこんなにかっこいい」
Snow Manの佐久間大介さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manのリーダー・岩本照さんの誕生日を祝福しました。
【写真】佐久間大介、岩本照の33歳誕生日を祝福！
この投稿にコメントでは「ひーくん誕生日おめでとー！」「えっ 裏でもこんなにかっこいい」「私の分までひーくんのことを抱きしめてください！」「色気もあって男前な照さん」「いつも、うちのひーちゃんを笑わせてくれてありがとう」「いつまでも仲良くスキンシップをしてね」「素敵な舞台裏の写真ありがとうﾟ」「にこいちショットいいねー」など祝福の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介、岩本照の33歳誕生日を祝福！
「今日はうちの岩本照33歳の誕生日!!」佐久間さんは「今日はうちの岩本照33歳の誕生日!!!!!!!!! 誕生日おめでとーーーーーー！！！！！ 抱きしめなきゃ！！！！！！！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。同日33歳の誕生日を迎えた、ダブルピースポーズのSnow Manのリーダー・岩本照さんとのツーショットを披露しています。
「めっちゃ愛感じちゃう」5日には、グループ最年長メンバー・深澤辰哉さんの34歳の誕生日を祝福し、ツーショットを披露していた佐久間さん。メンバーの誕生日を全力で祝福する投稿にファンからは「めっちゃ愛感じちゃう」「いつもメンバー想い」「さっくんありがとう」「佐久間さんの うちの……っ だーいすき」など感謝のコメントが続々と寄せられました。
(文:福島 ゆき)