ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】V長崎 ホームで神戸と対戦 PK戦の結果勝利 J1百年構… 【速報】V長崎 ホームで神戸と対戦 PK戦の結果勝利 J1百年構想リーグ《長崎》 【速報】V長崎 ホームで神戸と対戦 PK戦の結果勝利 J1百年構想リーグ《長崎》 2026年5月17日 16時21分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ サッカー明治安田J1百年構想リーグ、V・ファーレン長崎は17日にホームでヴィッセル神戸と対戦しました。 試合は2-2でPK戦へもつれ込み、V・ファーレンが勝利を収めました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 窃盗容疑で米海軍佐世保基地所属の男を現行犯逮捕 「盗んだが返すつもりだった」と一部否認《長崎》 片岡愛之助さんが語る「アリーナ歌舞伎舞踊特別公演」《長崎》 【ヴェルカ】CS決勝進出へ「千葉ジェッツに勝利」“日本一”かけ23日から横浜アリーナで決戦《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 葬祭, 介護タクシー, 静岡, ホテル, 射出成形機, 世田谷区, 伊東市, 生花, 神事