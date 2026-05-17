ヴィクトリアマイル・Ｇ１（１７日、東京・芝１６００メートル）は、クリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）がＧ１・３勝目を飾った。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１７日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。

１番人気で着差以上の強さを見せたエンブロイダリーに安藤氏は「危なげない女王の走り」と投稿。続けて「これから牡馬も撃破して女傑になるのか注目やね」と牡馬混合Ｇ１での戦いに関心を寄せていた。

テンションの課題がカギを握るカムニャックは２番人気で２着を確保。「やっぱりパドック周回中にテンション上がってくる。マイル戦で位置取って正解やったけど、中距離で急かさずのほうが馬的に合ってる。秋の走りに期待したい」と適性距離に言及した。写真判定までもつれる３着争いを制したクイーンズウォークと４着のエリカエクスプレスについても「例年なら勝ち負けしとる」と指摘している。