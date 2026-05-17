プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークス（西地区1位）は、17日、B2プレーオフ2025-26ファイナル（決勝）のGAME2で福島ファイヤーボンズ（東地区2位）に109-93で勝利し、2連勝でB2優勝を決めた。

16日のGAME1では98-76で勝利した神戸。GAME2でもホーム・ジーライオンアリーナ神戸で、神戸ブースターの後押しを受けて攻勢を展開。ヨーリ・チャイルズ選手や八村阿蓮選手らを中心にリバウンドを制すると、オフェンスではスリーポイントを前半だけで10本成功させるなど得点を重ね、61-49で折り返す。

後半、後がない福島の反撃を受けるも、神戸はGAME1でも絶好調だったルーク・メイ選手がダンクやスリーポイントを決めるなど要所での得点が光り、チームの勢いは止まらず。相手をリードし続け、109-93でこの試合を制した。

神戸はB2初年度の2016-17シーズン以来（当時は西宮ストークス）となるリーグ制覇。来シーズンからBプレミア参入が決まっているクラブは、当初掲げていた目標でもある“最後のB2”制覇を達成し、トップカテゴリーに乗り込むことになった。



また、今シーズン限りでの現役引退を表明している「ミスターストークス」谷直樹選手も第4クォーター終盤に途中出場。最後にスリーポイントを沈め、ラストゴールを記録。勝利の瞬間をコート内で迎え、自らの有終の美を飾った。