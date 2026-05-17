倒しても安心！ガラスのように美しいポピー名古屋の『割れない花瓶』が編集者の愛用名品

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オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・ホーリー。「枝ものを飾るのが好きだけれど、大きなガラスの花瓶を割って悲しい思いをした……」そんな苦い経験を経て出会った、機能も見た目も満点なアイテムをご紹介します。

おすすめしたいのが、ポピー名古屋の『COOL花瓶 PETシリンダー 30cm』です。一見すると繊細なガラス製に見えますが、実はPET素材。高いところから落としたり倒したりしても割れる心配がなく、小さなお子さんやペットがいる家庭でも、安心して使えます。さらに、素材の特性上バクテリアの発生を抑えてくれるため、お花が長持ちするといううれしいメリットも！

ポピー名古屋

COOL花瓶　PETシリンダー　30cm

参考価格 \2095（税込み）

長年使っていた、IKEAのガラスの花びんが割れました……。50cmほどの高さがあり、枝ものを好んで飾っていましたが、ある日、服が枝にひっかかって倒し、ガシャーン！　直後は悲しくて悲しくて……。

その後すぐ花びんを買うことはなく、花は飲み物や食品の入っていた空きびんにたま〜に飾る程度に。そんななか、仕事で桜をいける必要が出たときに、見つけたのがこの商品です。

まるでガラス！　軽くて清潔、さらに「お花が長持ち」する素材

もうあの悲しみは繰り返さない！　倒れても割れないプラスチック製なんです。
プラスチックなのにガラスのような透明感があり、見た目も大満足！　とても軽くて、水を入れるときもラクラクです。

ちなみにこの素材ですが、凸凹が少ないため、ガラスよりバクテリアが繁殖しにくくお花が長持ちするのだとか（すごい！）。

というのも私が大きな花びんを愛用するのは、水がたっぷり入るのでバクテリアが繁殖しにくく、水替え回数が減るというのも大きな理由。
プラスチック製だけど大きな花びんを見つけられたおかげで、お花を飾る生活が再スタートできました！

オレンジページnet編集部　ホーリー

30cmの高さで「枝もの」も映える

30cmの高さがあるので、枝ものを飾るのに十分なサイズがあります。この写真は、購入のきっかけになった啓翁桜。家のなかに季節感が出て、一気に部屋が華やぎました！

枝ものは長持ちするので、花が落ちて葉が出てきた啓翁桜の枝と一緒に、花ものを飾ることもできます。

疲れた日にスーパーで購入したシャクヤクやマム、紅花などを一緒に飾ると、癒やされる……。そして素敵な生活をしている気分になれます（笑）。

オレンジページnet編集部　ホーリー

木の受け皿がアクセント。インテリアになじむ温かみのあるデザイン

円柱形の下には木の受け皿がついています。これがあるおかげで温かみが出ていい感じ！　プラスチックなのに、安っぽく見えないのもポイントです。

木製のスツールにのせて飾ることが多いのですが、とてもマッチします。

オレンジページnet編集部　ホーリー

商品データ

ポピー名古屋
COOL花瓶　PETシリンダー　30cm
参考価格 \2095（税込み）

オレンジページnet編集部
ホーリー

岐阜県出身。動いてないとそわそわしちゃう、行動派オタクで旅好き。旅先では、ローカル鉄道に乗ったり、ご当地スーパーチェック、旅打ち（競馬）が定番。揚げものや甘辛味に目がない。うさぎ占いはアンゴラうさぎ。

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