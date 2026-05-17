倒しても安心！ガラスのように美しいポピー名古屋の『割れない花瓶』が編集者の愛用名品

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・ホーリー。「枝ものを飾るのが好きだけれど、大きなガラスの花瓶を割って悲しい思いをした……」そんな苦い経験を経て出会った、機能も見た目も満点なアイテムをご紹介します。

おすすめしたいのが、ポピー名古屋の『COOL花瓶 PETシリンダー 30cm』です。一見すると繊細なガラス製に見えますが、実はPET素材。高いところから落としたり倒したりしても割れる心配がなく、小さなお子さんやペットがいる家庭でも、安心して使えます。さらに、素材の特性上バクテリアの発生を抑えてくれるため、お花が長持ちするといううれしいメリットも！

ポピー名古屋 COOL花瓶 PETシリンダー 30cm 参考価格 \2095（税込み） 長年使っていた、IKEAのガラスの花びんが割れました……。50cmほどの高さがあり、枝ものを好んで飾っていましたが、ある日、服が枝にひっかかって倒し、ガシャーン！ 直後は悲しくて悲しくて……。 その後すぐ花びんを買うことはなく、花は飲み物や食品の入っていた空きびんにたま〜に飾る程度に。そんななか、仕事で桜をいける必要が出たときに、見つけたのがこの商品です。