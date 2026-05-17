横浜EXが100点ゲームで信州を破り、B2PO3位入賞…トレイ・ボイドが29得点の大暴れ

5月17日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」3位決定戦GAME2が行われ、横浜エクセレンス（第5シード）が100－84で信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）に勝利した。

試合序盤から互いに点を取り合う展開となるなか、横浜EXはエライジャ・ウィリアムスを中心に得点を重ね26－17と9点リードで最初の10分間を終えた。第2クォーターでは、トレイ・ボイドが昨日に続き躍動。このクォーターだけで13得点を奪い51－40と11点リードで試合を折り返した。

後半に入ると、横浜EXは永野威旺の3ポイントシュートをきっかけにして12－0のランを炸裂させ一気に突き放し、78－59と大きくリードを得て、第4クォーターを迎えた。最終クォーターでも主導権を握り、攻守ともに違いを見せた横浜EXが100ー84で勝利し、3位の座を獲得した。

勝利した横浜EXは、トレイ・ボイドが29得点7リバウンド、ウィリアムスが18得点8リバウンド6アシスト、永野が14得点、ベンジャミン・ローソンが9得点をマーク。一方で敗れた信州は、ウェイン・マーシャルが27得点7リバウンド、マイク・ダウムが16得点5リバウンド4アシスト、土家大輝が9得点、アキ・チェンバースが8得点を記録するも及ばなかった。







■試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 84－100 横浜エクセレンス（@ホワイトリング）



信州｜17｜23｜19｜25｜＝84



横浜｜26｜25｜27｜22｜＝100



ノってきましたトレイ・ボイド🥶@Traytb1 @yokohamaex_

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 17, 2026

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