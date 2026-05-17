「いつも元気な人」は何が違う？40代以降で差がつく“巡り習慣”とは
同じように忙しく過ごしているはずなのに、なぜかいつも元気そうに見える人がいる。夕方になっても疲れ感が出にくく、顔色や姿勢まで軽やかに見える。そんな違いを感じていませんか？40代以降は、単純な体力差だけでなく、“巡りやすい状態を保てているか”がコンディションに影響するもの。しかも、その差は日常習慣によるものなのです。
“動かない時間”を長く続けていない
いつも元気そうに見える人は“体を止めっぱなしにしていない”傾向があります。こまめに立ち上がる、少し歩く、体勢を変えるといった小さな動きを自然に挟んでいるものです。
“冷えっぱなし”にしていない
巡りの状態は、体温とも深く関係しています。いつも元気そうな人は、無理に温活を頑張るのではなく、“冷えっぱなしを避ける”ことを意識しているものです。
逆に冷房で体が冷えたままになっている、シャワーだけで済ませる日が続く、首や足首を冷やしたまま過ごすといった状態が続くと、体がこわばりやすくなり、疲れを感じやすくなることがあります。
巡りを“整え直す習慣”を作ることが鍵
巡りがいい状態は、ずっと完璧に保てるものではありません。疲れたら軽く体を動かす、肩や首をゆるめる、湯船につかってリセットするなどの“整え直す習慣”を日常の中に持っている人は、疲れを引きずりにくくなります。
「いつも元気そう」に見える人は単純に“体力がある”というわけではありません。日常の中で動くようにする、体を冷やしすぎないようにする、こまめに整え直すなどを積み重ねることで、自然と良好なコンディションをキープしていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、血流・身体活動・体温調整に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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