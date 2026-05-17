37歳・かつて一世風靡した女性歌手が「平成ギャル」に「はーーたまらんです」「最後の破壊力よ…」
歌手の西野カナが16日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】アラフォーになった西野カナ、ファン称賛の“平成ギャル”姿（6枚）
西野が投稿したのはMVのオフショット。複数公開されている写真には、ワンショルダーのショート丈のトップスにミニスカート、厚底サンダルやアクセサリーを身に付けた西野が、カメラに微笑みかける様子やポーズを決める姿が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「はーーたまらんです」「平成ギャルかなやん可愛すぎる」「最後の破壊力よ…」などの声が相次いでいる。
■西野カナ
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集め、女性ファンを中心にブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。
引用：「西野カナ」Instagram（@kananishino_official）
【写真】アラフォーになった西野カナ、ファン称賛の“平成ギャル”姿（6枚）
西野が投稿したのはMVのオフショット。複数公開されている写真には、ワンショルダーのショート丈のトップスにミニスカート、厚底サンダルやアクセサリーを身に付けた西野が、カメラに微笑みかける様子やポーズを決める姿が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「はーーたまらんです」「平成ギャルかなやん可愛すぎる」「最後の破壊力よ…」などの声が相次いでいる。
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集め、女性ファンを中心にブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。
引用：「西野カナ」Instagram（@kananishino_official）