◆陸上 セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）

男子１００メートル決勝が行われ、飯塚翔太（ミズノ）が１０秒１９で５位。日本勢最高位の４位、桐生祥秀（日本生命）の１０秒１５に続き「意外と（タイムが）よかった。（１０秒）１台は出さないと、と思っていたので。うれしかった」と表情を緩ませた。

１レーンから出た飯塚は、スタートから粘りのある走りを披露。この大会、１００Ｍには初出場と明かした３４歳は「もう、最高でした。楽しかったです。めっちゃ」と笑った。２００Ｍのスペシャリストだが、１００Ｍも「全力の中だから、細かい動きの難しさがある。今日は、それも含めてすごく楽しみました」とした。

６月で３５歳になるベテラン。６年ぶりという１０秒１台の好タイムの要因は「やっぱり、技術ですね」と言う。「今までだと、最初から（足を）回したり、走らなくて（身体が）浮いちゃったりしていたけど、スタートからしっかり地面を踏んで、大きく走って、２０Ｍ以後から回転数を上げていくという流れが、うまくできている。全体の流れをしっかり作れるようになってきた」。そして「歩数も、２歩くらい少なくなっているので。それもうまくいっている証拠」とうなずいた。

年齢を重ねることで「身体がしんどくなったり、すぐどこかに違和感が出ちゃう」と変化も感じるが、積み重ねから得るものもある。「（技術は）コントロールできるようになってきた。再現性とか。走る技術は、圧倒的に年々、やっぱりあがって来ているので。本調子でなくても、ある程度走れたりもする」。走る楽しさを身体中からあふれさせる飯塚は「ここを改善したいとか、もうキリがないので。それが楽しいです。完璧なレースをするのは難しい。今までやってきた引き出しをいろいろ掘り返したり、これが今いいんじゃないかとか、そういうことをやっているとモチベーションが下がるタイミングがないと言うか。そんな時間もない」とキッパリだ。

この日、納得のレースにも「やっぱり、１歩目の引き込みがない。ヨーイドンの１歩目をべた足着いちゃうと、次の足が出にくい」。身振り手振りでレースの反省をしながら「しっかり内側に引き込むとか。あとは全体にも、中盤で間が出てしまう。１００の素早いを、スタートからやっていかないと。やっぱり、最初の遅れが大きい。全体的に、回転数を上げていきたい」と、次戦を見据えていた。