◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―５ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）

中日は序盤にリードを許し、本拠地での３カード連続勝ち越しを逃した。借金は再び１２となり、今季ワーストの「１３」に迫った。

先発した高橋宏斗投手は、５回５安打５失点で、リーグワーストタイの５敗目を喫した。初回は３者凡退の立ち上がりを見せたものの、２回１死一、三塁から、古賀のセーフティースクイズで先制点を与えた。３回は松本健と長岡を三振に、丸山和を三ゴロに抑えて立て直したかに思えたが、４回に崩れた。

先頭の内山を四球で歩かせると、増田の右前打と岩田の犠打で１死二、三塁に。武岡の打球を前進守備を敷いていた一塁手のボスラーがホームに送球したが、セーフの判定。リプレー検証後も判定は覆らず、２点目を献上した。リズムに乗れない右腕は、続く古賀の右前適時打と長岡の中前２点打で、一挙４失点。「反省することが多い」と唇をかんだ。４回以降は制球がばらつきだし、５回８９球で降板した。

序盤に大量リードを許す重苦しいムードに、打線も鳴りを潜めた。前回対戦で３点を奪った先発・松本健に打線のつながりを欠いた。４回に村松の右翼テラスへの３号ソロで１点を奪うのが精いっぱい。１６日の同戦では、１１安打８得点の竜打線が拙攻続きで、チームは２カード連続の負け越しとなった。