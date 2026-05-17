◆パ・リーグ ロッテ―オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックス・曽谷龍平投手が６回６安打３失点、２奪三振で降板した。

初回、先頭の高部を四球で歩かせると、小川に犠打を決められて１死二塁のピンチを招く。だが、続く西川を空振り三振、山口を二ゴロに仕留め、得点を許さなかった。２回は１死から池田、ソトに連打を浴びて一、二塁とされたが、寺地を一ゴロ、友杉を中飛に打ち取った。３回は３者凡退に片付けた。

１点リードの４回、先頭の山口に中前へ運ばれると、佐藤に左越え二塁打を浴びて無死二、三塁のピンチを招く。それでも、池田を遊飛、ソトを一邪飛、寺地を一ゴロに封じ、なんとかリードを守り抜いた。５回は３者凡退の投球を見せた。

６回、２死から佐藤に死球を与えると、池田に中前へ運ばれて一、三塁のピンチを招く。続くソトに初球のスライダーを左翼席ポール際に放り込まれ、痛恨の逆転３ランを被弾した。「６回は２アウトランナーなしからでしたし、（逆転を許してしまい）悔しいです。なんとか粘りたかったです」と唇をかんだ。７回からは２番手・吉田がマウンドに上がった。

８８球の粘投で先発の役割を果たしたが、３勝目はお預け。自身３試合連続で勝ち星なしとなった。