お散歩中に子犬がリードを咥えたかと思うと、「私についてきて！」と言わんばかりに前を歩き始めて…？どちらがお散歩させられているのかわからない光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破しています。

【動画：子犬を散歩していたら、リードを咥え始めて…『私が散歩されてる？』あまりにも可愛い光景】

子犬と飼い主の立場が逆転！？

TikTokアカウント「masaki05144」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの子犬「ジェラ」ちゃんと飼い主さんがお散歩をしていた時の出来事です。お散歩中にジェラちゃんがリードを咥えたかと思うと、そのまま飼い主さんを先導するようにトコトコと歩き出したとか。

「ほら、ちゃんとついてきて！」と言わんばかりの姿はなんだか頼もしいですが、これではまるでジェラちゃんが飼い主さんをお散歩させているかのよう…！完全に立場が逆転している光景が面白くて、思わず笑ってしまいます。

可愛すぎる光景に爆笑

その後もジェラちゃんはリードを咥えたまま軽やかな足取りで歩き続けていたのですが、途中で「こっちに行きたい」と横を向いてしまったそう。しかし飼い主さんが今まで通り真っ直ぐ進もうとしたら、素直についてきてくれたとのこと。

またジェラちゃんが「ちゃんとついてきてるかな？」と確かめるように、飼い主さんのお顔を見上げる場面も。お散歩中の可愛すぎる光景は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「お散歩に連れて行ってくれてますね」「リードしたいんやな」「主導権は譲らん」「既に大物感が」「『私が散歩してやってるんだからな』って思ってたりして」「何でそんなにかわいいんよ～～！」といったコメントが寄せられています。

大きくなった現在の様子

小さくてあどけなかったジェラちゃんも、現在は立派な大人のワンコになっています。飼い主さんと一緒にお散歩やおでかけをするのが大好きで、楽しい時にはとびきりの笑顔を見せてくれるそうですよ。これからもジェラちゃんと飼い主さんが、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

ジェラちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「masaki05144」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「masaki05144」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。