犬生一周目すぎるゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で236万7000回再生を突破し、「固まってしまってるやんw」「切ない目で訴えてるw」「なんともいえない表情が可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：自分でケージに入った大型犬が『閉じ込められた』と勘違いした結果→まさかの『泣いちゃいそうな表情』】

閉じ込められたと思い込み！？

TikTokアカウント「lukepapa8」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ルーク』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。

ある日、自分からケージへ入っていった大型犬のルークちゃん。しかし次の瞬間、「閉じ込められた…！」と勘違いしてしまったそうです。ケージの中でしょんぼりと座り込み、今にも泣き出しそうな表情に。

しかも、扉は普通に開いていたにもかかわらず、なぜか出てこなかったのだとか。途中で「出られるかも…？」というように前へ出ようとする素振りは見せたものの、結局そのまま断念。素直すぎるのか、本当に「閉じ込められている」と思い込んでいたようです。困り顔のままこちらを見つめる姿があまりにも健気で、思わずクスッとしてしまうワンシーンだったといいます。

感情ダダ漏れな毎日にホッコリ

そんなルークちゃんは、とにかく表情豊かなわんこなのだとか。飼い主さんのお風呂が長い日は、テーブルに顔をぺたっと乗せながら「まだ…？」と言いたげな不満顔を披露。さらに、お散歩へ行きたいときには玄関へ向かい、きちんとお座りをして無言のアピールをしてくるそうです。

しかし、大好きな川遊びになると一変。満面の笑みを浮かべながら大はしゃぎし、嬉しさが全身からあふれ出るのだとか。気持ちが全部顔に出てしまう素直な姿が、たまらなく愛おしいルークちゃんなのでした♡

ルークちゃんのエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ある意味お利口さん」「出る方法が分からなくなったのかな？」「ゴールデンって本当に表情豊か！」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「lukepapa8」には、ルークちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lukepapa8」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。