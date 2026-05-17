「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）

元幕内で東幕下５９枚目の富士東（３９）＝玉ノ井＝が、西幕下５９枚目の春雷（２１）＝立浪＝と対戦。寄り倒して３勝１敗とした。春雷は２勝２敗。

立ち合いから左を差して右上手をつかみ、そのまま止まらず寄り倒した。当初は勇み足で相手方に軍配が上がったが、物言いの末、軍配差し違えで白星を手にした。

富士東は「慌てました。前には攻められた。詰めをしっかりしたい」と苦笑交じりに語った。昨年３月場所以来となる幕下で、勝ち越しに王手。「体の状態はすごくいい。幕下に行徳ら若手がたくさんいるので、皆に胸を出して、自分の稽古にもなっています」と手応えを口にした。

２０２０年の九州場所を最後に、関取からは遠ざかるが、分厚い胸板と太い腕を誇り、コンディションは良さそう。ふくらはぎの肉離れで三段目に落ちていたが、復調しつつある。

師匠の玉ノ井親方（元大関栃東）は「部屋で一番トレーニングをしている。下の面倒も見てくれて、胸を出して天昇山をヒイヒイ言わせている。まだまだやれる」と信頼を口にした。

登録者数２・７万人の部屋ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも度々登場する３９歳。声援が増えたことを実感しており「本当にありがたいです。部屋のために、自分のできることを頑張りたい」と前を向いていた。