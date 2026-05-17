テレ朝・三谷紬アナ、令和ロマンのグッズ着こなした美脚コーデ＆3ショット公開「脚長い」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/17】テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが5月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】テレ朝31歳美人アナ「華奢さが際立つ」と話題の美脚ショット
三谷は、「リ：レイワロマンお邪魔して来ました。漫才だけで3時間。スーパーストロングスタイルなかっこいい令和ロマンを目の当たりにしました」とつづり、5月16日に神奈川・Kアリーナ横浜で行われたお笑いコンビ・令和ロマンの単独ライブを訪れたことを報告。すらりと伸びた脚のラインが際立つミニスカートに、令和ロマンのグッズであるニットを合わせたコーディネートで、令和ロマンに挟まれて笑顔でピースサインを見せる3ショットを公開した。
テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（毎週水曜深夜1時56分〜）で令和ロマンと共演している三谷。「2万人を前に躍動する姿を目に焼き付けられたことが 何よりも嬉しかったです」「そんなお2人とレギュラーでご一緒できていることの ありがたみを噛み締めます…」「見なかったら後悔するくらいに最高の単独でした」と、熱い思いをつづっている。
この投稿に、ファンからは「ミニスカコーデ可愛い」「素敵な参戦コーデ」「脚長い」「熱い思いが伝わってくる」「華奢さが際立つ」「スタイル抜群」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆三谷紬アナ、美脚輝くミニ丈コーデ披露
三谷は、「リ：レイワロマンお邪魔して来ました。漫才だけで3時間。スーパーストロングスタイルなかっこいい令和ロマンを目の当たりにしました」とつづり、5月16日に神奈川・Kアリーナ横浜で行われたお笑いコンビ・令和ロマンの単独ライブを訪れたことを報告。すらりと伸びた脚のラインが際立つミニスカートに、令和ロマンのグッズであるニットを合わせたコーディネートで、令和ロマンに挟まれて笑顔でピースサインを見せる3ショットを公開した。
◆三谷紬アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ミニスカコーデ可愛い」「素敵な参戦コーデ」「脚長い」「熱い思いが伝わってくる」「華奢さが際立つ」「スタイル抜群」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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