◆体操 ＮＨＫ杯 第１日（１７日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子２回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権３位で昨年の全日本シニア選手権を制した川上翔平（徳洲会）は、合計３３５・８７７点で３位に入り、世界選手権の代表権を手にした。

トップ橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に４・９６６点差の３位からスタートした。最初の床運動は１３・１３３点、あん馬は左手の痛みを押して１３・４６６点で踏ん張った。４種目目の跳馬は１４・７３３点、平行棒でも１４・７００のハイスコアを出し、最後の鉄棒も１４・７００点と持ち味を出し続け、順位を死守した。

全日本の２週間前に左手中手骨の骨折した。思うような練習ができなかったとはいえ、大会は予選９位から意地で３位まで浮上させた。大会後は痛みが増して１、２週間は練習ができなかった。大会も痛み止めの注射を打って挑み、苦しみながらも世界切符をつかみ取った。

支えたのは３冠王者。岡慎之助（徳洲会）とはチームの同期。普段から切磋琢磨する仲で、川上は「『俺は世界世界選手権で床、つり輪、平行棒やるからお前はあん馬、跳馬、鉄棒やってよ』とそいう話を普段からするので、（岡）慎之助の中もでも自分がチームにいるっていうのは見えているのかなと思って自信になる」と友の言葉を支えにしてきた。

昨年、世界選手権代表（補欠）を逃した。「慎之助がまずパリに行った。去年の世界選手権も自分が出られなくて慎之助は代表だった。常に追いかけているのは慎之助。慎之助が前に行くと自分もついていきたい、抜かしたいと、ただそれだけです」と五輪王者の背中を追いながら世界への階段を上る。