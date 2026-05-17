「静岡ホビーショー」一般日はメーカーの新製品情報に加え、もう1つ大きな目玉がある。それが「モデラーズクラブ合同作品展」だ。日本で最大規模のこの作品展は全国からモデラーが集まり、静岡メッセ南館の半分を占める広大なスペースに加え、西館2階展示場 北館3階展示場 北館4階レセプションホールという多数の会場にぎっしりとモデラーの作品が展示される。

そこにはモデラー達の「自分はどんなモチーフが好きなのか」、「そのモチーフのどこを強調したいのか」、「自分が持っている技術をいかに表現するのか」といった様々なテーマを感じさせる作品が集まる。その作品は膨大だ。今回は100点以上の作品を紹介したい。

今回撮影した作品は思わず目が惹きつけられたもの、表現が面白かったもの、感心させられたものなどカメラを向けシャッターを押した理由はいくつもある。とてもすべてを紹介しきれないが、その雰囲気を味わって欲しい。

写真を見ていくと、筆者が撮影した作品の端に写った作品が気になったり、紹介した作品の作り手に思わず声をかけてその感想を話したり、「ここはどうやって作ったのか？」と言葉を交わしたくなるだろう。ぜひモデラーズクラブ合同作品展を訪れ、その魅力に触れて欲しい。