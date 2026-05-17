◆体操 ＮＨＫ杯 第１日（１７日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子２回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権で史上２人目の６連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、３４０・０７６点で２位にとどまった。

岡との差は０・１８１点。最初の床運動はラインオーバーなどミスがあって１３・９６６点と得点を伸ばせなかった。続くあん馬は１３・６３３点。つり輪でも着地が止まらず１３・５００点と前半は思うような演技ができなったが、４種目目の跳馬。大会前の宣言通り、大技「ヨネクラ」を飛び成功。着地が乱れて０・１のペナルティーはあったものの１４・６６６点のハイスコアをたたきだした。

ここまではリードしてきたが、最後の鉄棒の序盤のリューキンでまさかの落下。その後は持ち直したものの１３・１００点と得点が伸びず最後の最後で逆転され、３年ぶりのＶには届かなかった。

ただ、負けはしたが、壁を越えて見せた。今大会は跳馬で個人総合では２０２１年の全日本以来となる大技「ヨネクラ」（伸身カサマツ２回半ひねり）」を使うと宣言していた。今年の国内初戦だった全日本は、左肩を痛めて万全ではなかったため回避し、１回目（１４日）も練習でうまく決まらず再び回避し、この日の演技に注目が集まったが、果敢に挑戦し、見事に決めて見せた。これにより、Ｄスコア（技の難易度）は今までのロペス（５・２点）から０・４上がったのは大きい。

世界選手権、アジア大会の代表切符は手にした。新たな武器をひっさげて、世界に勝負しにいく。

◆橋本大輝（はしもと・だいき）２００１年８月７日、千葉・成田市生まれ。２４歳。佐原ジュニアで６歳から競技を始める。世界選手権は、市船橋高３年時の１９年大会に白井健三以来、史上２人目の現役高校生で出場し、団体銅メダル。２２、２３年大会個人総合金メダル。１９歳で出場した２１年東京五輪は個人総合で史上最年少金、種目別・鉄棒で金、団体で銀メダルを獲得。昨夏のパリ五輪は団体総合で金、個人総合は６位。１６７センチ。