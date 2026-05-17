◆バスケットボール 女子国際強化試合 日本代表７６―６９ラトビア代表（１７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、７６―６９と辛勝した。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）は３本の３ポイント（Ｐ）シュートを含む両チーム最多の１５得点と躍動。２１年東京五輪銀メダルの林咲希（富士通）は４本の３Ｐを沈めて１４得点をマークした。

日本は高田真希（デンソー）、渡嘉敷来夢（アイシン）、舘山萌菜（もな、日立ハイテク）、田中、林が先発した。高田のジャンプショットが決まり先制。その後はシュートが決まらない時間が長く続いたが、残り６分３４秒で田中が３Ｐシュートを決めて５―１０に。続けて残り５分４３秒でもライトウィングから鮮やかな３Ｐシュートに成功。しかし、その後は再びゴールが遠のいた。残り２分５秒で朝比奈あずさ（トヨタ紡織）が２本のフリースローを決めるも、１０点にとどまった。一方のラトビアはリバウンドを何度も拾い、チャンスから得点を重ねた。１０―２２といきなり１２点ビハインドとなった。

第２クオーター（Ｑ）は田中からアシストを受けた渡嘉敷がゴールを奪った。残り８分４３秒では相手ボールをスチールした樋口鈴乃（日立ハイテク）がそのままレイアップシュートを決めると、舘山もネットを揺らすなど徐々に差を詰めた。残り６分２６秒ではレフトウィングから２４年パリ五輪主将の林が３Ｐシュートに成功し２１―２５に。残り１分５０秒でも林が３点を奪い、３０―３７に。直後に白石弥桜（みお、デンソー）も２度のゴールを奪うなど、３４―４０で前半を終えた。

第３Ｑに入ると開始１５秒で舘山が３Ｐシュートに成功。残り６分５８秒で田中が逆転のゴールを決めると、林がレフトからこの日３本目の３Ｐを決めた。再逆転を許したあとの残り４分２３秒では、主将の宮沢夕貴（富士通）がレフトウィングから３点を奪うと、残り３分２０秒でも３Ｐシュートに成功。５０―５１から朝比奈がライトから３Ｐを沈めて再びリードを奪った。５６―５４と２点リードで第３Ｑを終えた。

第４Ｑは序盤から相手に得点を重ねられた。日本は残り７分４１秒で宮沢が３点を奪い同点に。残り５分４７秒では田中がこの日３本目の３Ｐシュートに成功。中盤にはチーム最年長の高田も３点をマーク。残り１分５０秒では渡嘉敷もレフトから３Ｐを決めるなど、試合終盤にベテラン勢が底力を発揮。初代表の後藤音羽（東京医療保健大）もネットを揺らすなど、もつれた試合を点７差で制した。