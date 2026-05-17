世界ジュニアフィギュアスケート選手権で4連覇を達成した島田麻央（17、木下グループ）が日本時間17日、メジャーリーグ・エンゼルス対ドジャース（エンゼル・スタジアム）の試合で始球式に臨んだ。

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始球式前には「このスタジアムに初めて来て、本当にワクワクもしていますし、すごい緊張もしています」と胸の内を明かしていた島田。しかし本番ではマウンドの前で2回転ジャンプを披露し、堂々のノーバウンド投球。会場は観客の大歓声に包まれた。

「好きな選手は大谷翔平選手」と話す島田は同じアスリートとして、大谷翔平（31）の海外での活躍に刺激をもらっているという。「私とは本当にレベルが全然違うと思うんですけど、同じスポーツ選手として、私もパワーをもらって頑張れたらいいなって思っています」。島田は年齢制限により、2月に行われたミラノ・コルティナ五輪には出場できなかったが、2030年にフランス・アルプス地域で行われる冬季オリンピックでの出場を目指す。

またシニアに向けての意気込みも語り、「今はシニア1年目で、挑戦していく立場だと思うので、本当に思い切り楽しく自分らしくっていうのを、今年1年は頑張っていけたら」と力を込めた。

