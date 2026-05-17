◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 5-1 楽天(17日、楽天モバイルパーク)

ここまで4連敗としていたソフトバンク。楽天への3連敗を阻止し、連敗もストップさせました。

この日は初回から先制。先頭打者・正木智也選手がヒットで出塁すると、続く栗原陵矢選手が2ランホームランを放ちます。栗原選手はこれで両リーグトップの12本塁打に到達。好調を継続します。

援護をもらった先発・前田悠伍投手は、各回ヒットを浴びるも、4回まで無失点の粘投。しかし5回には、楽天・平良竜哉選手のソロホームランを浴び、1点を返されました。

それでもソフトバンク打線は再び奮起。7回には先頭・山川穂高選手がヒットで出塁すると、2アウトまで追い込まれるも、周東佑京選手がタイムリー2塁打を放ちます。さらに続く庄子雄大選手もタイムリーで得点を追加。8回にも、四球で出塁した牧原大成選手が相手のエラーの間に3塁を落とし込めると、栗原選手がタイムリーヒットを放ちました。

このリードをリリーフ陣が守り切りゲームセット。ソフトバンクにとって久々の、うれしい勝利となりました。