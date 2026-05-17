俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショー「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin北近江・賤ヶ岳」が17日、滋賀県長浜市の木之本スティックホールで行われ、藤堂高虎役の俳優・佳久創（35）石田三成役の俳優・松本怜生（26）加藤清正役の俳優・伊藤絃（23）平野長泰役の俳優・西山潤（27）が登壇した。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

前回第18話「羽柴兄弟！」（5月17日）、高虎による三成の“仏様抱っこ”と竹中半兵衛（菅田将暉）の“あぐら抱っこ”がSNS上で反響を呼んだ。

松本は「魔法の絨毯（じゅうたん）みたいな感じでした」と抱っこされた感想。半兵衛の抱っこは、菅田と仲野が「アドリブで何かできないか？」と撮影現場で相談。半兵衛と高虎の関係性は、2022年の大河「鎌倉殿の13人」の源義経（菅田）と弁慶（佳久）とは異なるため、同回の演出を担当した田中正監督も迷ったが、最終的にはOK。“三成抱っこ→半兵衛抱っこ”とつながりが生まれた。

佳久は「『鎌倉殿』の時より、菅田さんと仲良くなれました」と笑みを浮かべた。