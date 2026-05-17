MAZZEL、初の写真集決定 パタヤの夜道で撮影した表紙公開
【モデルプレス＝2026/05/17】SKY-HI率いるBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、8月21日にグループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』（主婦と生活社）を発売することが決定した。
【写真】BMSG24歳イケメン「面影ある」プリキュア志望だった幼少期ショット
本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など、8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。
また、表紙カットも解禁。パタヤの夜道で撮影したMAZZELらしいスタイリッシュな1枚となっている。写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも開催予定。イベントの参加方法などについての詳細は月刊誌『JUNON』の公式WEBサイトやSNSなどで発表される。（modelpress編集部）
書名：『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』
発売：2026年8月21日
撮影：五十嵐勇生（TRON）
体裁：A4判128ページ
発行：株式会社 主婦と生活社
開催日時：2026年9月6日
場所：都内某所
抽選で合計900人を招待
【Not Sponsored 記事】
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◆MAZZEL、グループ初の写真集決定
本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など、8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。
◆「MAZZEL 1st photobook with ZEAL」概要
書名：『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』
発売：2026年8月21日
撮影：五十嵐勇生（TRON）
体裁：A4判128ページ
発行：株式会社 主婦と生活社
◆イベント概要
開催日時：2026年9月6日
場所：都内某所
抽選で合計900人を招待
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