超ときめき宣伝部「サツコレ」初出演「最上級にかわいいの！」含むメドレーで会場一体・“超かわいいコール”も沸く【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】5人組アイドルグループ・超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）が17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】5人組アイドル、ミニ丈衣装に身を包み「サツコレ」初パフォーマンス
3月29日から新体制となった超ときめき◆宣伝部が初出演。メンバーカラーのキラキラのミニ丈衣装に身を包み、2021年5月にリリースされ、TikTokなどのSNSを中心にヒットした楽曲「すきっ！〜超ver〜3min ver」で華やかに幕開けた。
続く2曲目は5月20日にCDリリースされる新曲「どりーむじゃんぼ！」を披露し、会場を沸かせた。
そして3曲目では音源やキャッチーなダンスがSNSで話題を呼んだ「最上級にかわいいの！」をパフォーマンス。花道からセンターステージへと笑顔で駆け抜け、メンバーそれぞれがステージ上でファンに接近し、可愛らしい仕草を見せていた。
最後はTikTokをはじめとしたSNSで話題となった「超最強」を披露。終盤には菅田愛貴が「私たちに超かわいいコール届けてください！」と呼びかけ、会場が一体となっていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
M1.すきっ！〜超ver〜
M2.どりーむじゃんぼ！
M3.最上級にかわいいの！
M4.超最強
【Not Sponsored 記事】
【写真】5人組アイドル、ミニ丈衣装に身を包み「サツコレ」初パフォーマンス
◆超ときめき宣伝部「サツコレ」初登場
3月29日から新体制となった超ときめき◆宣伝部が初出演。メンバーカラーのキラキラのミニ丈衣装に身を包み、2021年5月にリリースされ、TikTokなどのSNSを中心にヒットした楽曲「すきっ！〜超ver〜3min ver」で華やかに幕開けた。
そして3曲目では音源やキャッチーなダンスがSNSで話題を呼んだ「最上級にかわいいの！」をパフォーマンス。花道からセンターステージへと笑顔で駆け抜け、メンバーそれぞれがステージ上でファンに接近し、可愛らしい仕草を見せていた。
最後はTikTokをはじめとしたSNSで話題となった「超最強」を披露。終盤には菅田愛貴が「私たちに超かわいいコール届けてください！」と呼びかけ、会場が一体となっていた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
◆超ときめき宣伝部セットリスト
M1.すきっ！〜超ver〜
M2.どりーむじゃんぼ！
M3.最上級にかわいいの！
M4.超最強
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