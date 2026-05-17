お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が、１７日放送のくりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めるＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に生出演。５月上旬に５０歳で第１子男児が誕生した喜びを語った。

番組のオープニングで上田が「まずはビッグニュースが飛び込んできましたね。第１子誕生おめでとう」と祝福。田中は「もうかわいくて。毎日、家に帰って見ちゃいますね。じーっと見てたら、たまに子どもがえ〜っみたいな顔で見てくるんですよ。それがおもしろくてまたじーっと見ちゃうんですよ。何だコイツと思われてると思います」とデレデレの様子を明かした。

番組中盤では、有吉弘行や千原ジュニア、ケンドーコバシ、ビビる大木ら５０代でパパになる芸能人が増えていることを取り上げた。

この点について田中は「運動会どうなんだろうって。６０歳ぐらいで２０代、３０代のお父さんと一緒に競争させられるわけじゃないですか。頑張ってコケて、膝がじゅくじゅくになったりする６０歳って見てられないじゃないですか。急に運動しようかなと思ったり…急に、森脇健児さんみたいになるかもしれません」と話した。

また、出産には無事に立ち会えたという田中は「１０時半には仕事に向かわなきゃいけなかったんですが、１０時２８分に生まれて間に合って」と報告。「助産師さんがこうやって（上に赤ちゃんを持ち上げて）くれたんですけど、助産師さんにおしっこかけちゃって。ジャンカジャンカって感じで、俺の息子だなあって」と“オチ”をつけてしめくくった。