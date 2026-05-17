◆陸上 セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）

男子１００メートルはノア・ライルズ（米国）が９秒９５（追い風０・６メートル）で優勝した。同種目今季初戦として出場し、午前中のチャレンジレースは１０秒０５（追い風１・１メートル）をマーク。決勝でも出場選手ただ一人、９秒台の好記録で会場を沸かせた。

試合後は「今季最初の１００メートル。世界選手権レベルのスタートを最初から期待しているわけではないです。まずは１本走って、自分がどこにいるか確認して、そこから改善した」とさわやかに振り返った。

日本のアニメや漫画が大好きな“人類最速オタク”としても知られるライルズ。レース前の紹介ではキャラクターの決めポーズを披露することが通例で、東京世界陸上では「ドラゴンボール」の「かめはめ波」ポーズで会場の日本ファンを大きく沸かせた。

今大会のスタート前は人気漫画「ワンピース」のポーズを披露。「ギア５のルフィです。待機場所でワンピースのテーマ曲が流れ始めたので、『よし、またワンピースネタをやるか』って思いました」と笑顔で明かした。