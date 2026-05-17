◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１７日・エスコン）

西口文也監督の起用がピタリとはまり、西武が代打・岸潤一郎の今季１号２ランで逆転した。

１点を追う７回、２死から１番・カナリオが左翼線への二塁打で出塁すると、西口監督が大きな決断を下した。２試合連続無安打とやや低空飛行気味だった２番・西川に代打・岸潤一郎外野手を送った。その岸が、上原の初球外角１３７キロフォークを振り抜いた打球は、左翼ブルペンへ飛び込んだ。「カナリオがつないでくれたので、どうにか後ろにまわす意識で振りました」。詰めかけた西武ファンからは大歓声。岸の今季１号２ランでついに逆転した。

その後、２死一塁となってからは、４番・ネビンが「甘く入ってきたところをしっかりとはじき返すことができました」と２試合連続の７号２ランを放ち、この回一気に４点を奪った。

チームは首位・オリックスとゲーム差０・５の２位につけており、早ければ今日にも、西口政権初、４０試合消化時点では２２年９月１日（１２２試合消化時点）以来１３５４日ぶりの首位に浮上する。