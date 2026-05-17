◆春季高校野球関東大会▽２回戦 山梨学院１０ｘ―３水城＝７回コールド＝（１７日・千葉県野球場）

山梨学院（山梨１位）が水城（茨城２位）に７回コールドで大勝し、初戦を突破した。試合後、吉田洸二監督（５７）は今春のセンバツで左手首を骨折し、この日はスタンドで応援したプロ注目の投打二刀流・菰田陽生（３年）について言及した。

元々は６月１日にブルペン投球を再開する予定だったが、５月１３日に前倒し。いきなり１４３キロを計測した。吉田監督は「お医者さんの話では、回復力が他の生徒さんとは違うみたいで、２週間早まりました。そこら辺はモノが違うのかな。骨のくっつきが早いんですよ」と笑顔で言った。

「骨がくっつくのを早めるために、カルシウムのサプリとか飲んでいたらね…」 なんと１９４センチから１９５・３センチに「背まで伸びちゃった」。“けがの功名”だが、指揮官は「今、ベッドも全てギリギリなんで、本人はもう伸びたくなかったみたいですよ」と笑った。

今後は投球練習を継続するとともに、６月中旬からは打撃練習を再開する方向性だという。

「本当はきょう、（投手では）試合で使えたんですけど、もし強いピッチャーゴロが飛んだとき、夏に出られなくなる可能性もある。今回は我慢したということです。投打の軸なので。夏の大爆発に備えて」と吉田監督。ラストサマーには、元気な菰田の姿が見られそうだ。（加藤 弘士）