◆パ・リーグ 楽天１―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強パーク宮城）

ソフトバンクが５試合ぶりに勝利し、今季初の同一カード３連敗を阻止した。

初回、２試合連続で１番に入った正木が左前打で出塁した。前日（１６日）に続き、２番・牧原大が犠打でチャンスメイク。２死二塁となってから４番・栗原が両リーグトップの１２号２ランを放った。

先制に成功すると、援護を受けた先発・前田悠も毎回安打を許しながら、粘りの投球を披露した。２点リードの５回には、先頭の平良にソロを運ばれ、その後も２死一、二塁のピンチを背負った。一打逆転の場面だったが、辰己を空振り三振に仕留めてリードを保った。

６回は上茶谷がマウンドに上がり、２死二塁から平良に右前打を浴びた。それでも右翼・山本恵が好返球で同点を阻止した。

直後の７回の攻撃では２死一塁から周東が左翼へ適時二塁打、続く庄子も右翼へ適時打を放って２点を追加。８回にも１死三塁から栗原がダメ押しの適時打を中前に運び、突き放した。投手陣もオスナ、松本裕、杉山とつないで失点を許さなかった。

前田悠は２勝目を挙げ、自身初の連勝を飾った。