◆体操 ＮＨＫ杯 第２日（１６日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子２回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、３４１・３６２点で大逆転で３連覇を果たした。

ライバル橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に１・１８１点差と大きくリードされて迎えた２回目。最初の床運動で１４・４６６点の高得点で滑り出した。続くあん馬は１３・６６６、つり輪は１４・０００でまとめこの時点で橋本との差は０・１４８点とじわじわと迫った。４種目目の跳馬では全日本から解禁した「ロペス」に挑戦し、成功。１４・４００点の高得点。平行棒では１４・８００のハイスコアで、得意の鉄棒でも１４・６３３点。最後の橋本の演技をまったが、目の前でまさかの落下で大逆転で優勝が転がり込んできた。「すごいほっとしています。最後の最後までやりきったことが良かったと思います」と喜んだ。

跳馬でＥスコア（出来栄え点）９・２００点の高得点を出すなど、自身が追い求める美しい演技で観客を何度も魅了した。Ｅスコアの岡とＤスコア（技の難易度）の橋本。まったく違うタイプの世界王者の存在が、お互いを刺激しあい高め合っている。

世界選手権、アジア大会の代表権を手にした。世界選手権の団体総合でメダルなら２８年ロサンゼルス五輪の出場権を得る。昨年の世界選手権はケガの影響もありメダルなしに終わる屈辱を味わった。リベンジへ、五輪王者がここからさらに上昇気流に乗っていく。

◆岡 慎之助（おか・しんのすけ）２００３年１０月３１日、岡山市生まれ。２１歳。４歳から競技を始め、１９年５月、当時高校１年で徳洲会入り。１８年アジアジュニア 個人総合銅、１９年世界ジュニアで団体＆個人総合２冠、種目別はあん馬銀、平行棒銅。得意種目は平行棒。１５５センチ。