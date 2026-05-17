結成１６年以上のプロ漫才師による漫才賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」グランプリファイナルが１６日、東京・台場のフジテレビで開催され、結成１８年目のトットが優勝した。

互いに３本目ネタでの勝負となる決勝でトットと対戦したのは、初回大会から４年連続ファイナル進出している金属バット。準決勝は祝日に順位を付ける、しゃべくりの正統派漫才だったが…。

決勝では、小林圭輔が友保隼平に「お前に聞いてほしい話がある」と、「とある夫婦の話」を切り出した。

畜産農家を営んでいる５０代の夫婦が、子供に恵まれなかったが、仲良く幸せに暮らしていた。ただ飼育している牛や豚に名前をつけて育ててしまって、食用にするときに情がわいてしまい…。飼育する時にやってはいけないことだったが、それくらい愛情を注いで育てていた−との話が、３分を過ぎても、しんみりと進行した。

この先どうなるのかと思わせながら、さらに話は進み、そんな夫婦がイギリスから１９歳の女の子をホームステイで受け入れることに。夫婦はとても喜び、育てた牛をステーキにしてふるまったが、女の子は食べずに泣き出したという。

女の子は肉を食さないビーガンだったという。

それでも夫婦は、あなたは悪くないとやさしく慰め、パンなら食べられるだろうと食卓に出したが、女の子はパンも食べなかったという。

笑いゼロで進んで４分、ついに小林が「ここでさ、お前に聞きたいんやけど…」として、「この食べられないパンってなーんだ？」。

しんと静まり返っていた会場に爆笑が起こる中、友保が唖然としながら「フライパン？」と聞くと、「正解！！」。友保が「おもんないんじゃー！」と絶叫しながら、脱いだ上着を振り回してネタを終了した。

ネットは騒然。「金属バットすげえなｗ」「カッコ良すぎる」「最後めちゃ笑った あれ決勝でやるのすげえ」「クソワロタｗ」「金属バット優勝以外全部持っていったわｗ」「凄すぎる！」「ふつうに物語の続きが気になりすぎる」「最後にアレやるｗ」「やりよったｗさすが」「まさかのなぞなぞ笑 それ一番ワロタ」「見せ算以来の衝撃」「また来年も」と笑いが広がった。