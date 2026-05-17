ABCテレビ2026年入社の新人アナ2人の氏名＆ビジュアル公開 2人とも関東出身で「今から初鳴きが楽しみ」の声
ABCテレビアナウンサーの公式Xが17日までに更新され、2026年入社の新人アナウンサー2人の配属が発表された。
【写真】ABCテレビ2026年入社の新人アナ 瀧口美咲アナ＆枝廣二葉アナ
11日に「アナウンス部に新しい仲間が 本日、2026年入社の新人がアナウンス部に配属されました」と、2人の写真を公開。
山梨県出身の瀧口美咲アナ（たきぐち みさき）、東京都出身の枝廣二葉アナ（えだひろ ふたば）と紹介された。
「2人とも関東出身ということで、これからの関西生活にワクワクで胸がいっぱいなようです」とし、「今日からデビューに向けて日々研修を重ね、少しずつ成長していく姿を温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけている。
視聴者からは「今から初鳴きが楽しみですね」などエールのほか、「これから1日中タイガースの選手名を復唱・暗記する研修が始まる」の声も届いている。
【写真】ABCテレビ2026年入社の新人アナ 瀧口美咲アナ＆枝廣二葉アナ
11日に「アナウンス部に新しい仲間が 本日、2026年入社の新人がアナウンス部に配属されました」と、2人の写真を公開。
山梨県出身の瀧口美咲アナ（たきぐち みさき）、東京都出身の枝廣二葉アナ（えだひろ ふたば）と紹介された。
「2人とも関東出身ということで、これからの関西生活にワクワクで胸がいっぱいなようです」とし、「今日からデビューに向けて日々研修を重ね、少しずつ成長していく姿を温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけている。
視聴者からは「今から初鳴きが楽しみですね」などエールのほか、「これから1日中タイガースの選手名を復唱・暗記する研修が始まる」の声も届いている。