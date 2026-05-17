東京競馬場

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　競馬の第２１回ヴィクトリアマイル（ＧＩ）が１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、１番人気のエンブロイダリーが優勝した。

　２着にカムニャック、３着にはクイーンズウォークが入った。