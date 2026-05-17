ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 競馬・ヴィクトリアマイル、１番人気のエンブロイダリーが優勝…２着… 競馬・ヴィクトリアマイル、１番人気のエンブロイダリーが優勝…２着にカムニャック 競馬・ヴィクトリアマイル、１番人気のエンブロイダリーが優勝…２着にカムニャック 2026年5月17日 16時7分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 競馬の第２１回ヴィクトリアマイル（ＧＩ）が１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、１番人気のエンブロイダリーが優勝した。 ２着にカムニャック、３着にはクイーンズウォークが入った。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 全日本王者のレスラーが市役所職員に「国スポで働く職員見て『いいなあ』と思っていた」…競技も継続 森凪也が３０００ｍ日本新、大迫傑の記録を１２年ぶり更新…ラストスパートで海外勢も抑え優勝 ライルズの恒例パフォーマンス「楽しみに待っていて」…陸上セイコーゴールデングランプリ 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 井の頭線, 大船, リハビリ, 生花, マンション, 明大前, 思いやり, 伊東市, イベント